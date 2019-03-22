В Екатеринбурге на неделю закрыли движение по улице Цвиллинга

СЕГОДНЯ 15:56 2019-03-22T15:56:40+03:00

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В Екатеринбурге на неделю будет закрыто движение по улице Цвиллинга. С 22 марта до 1 апреля нельзя будет проехать на участке возле дома № 53. В течение недели специалисты ООО «ЖБИ 2020» будут прокладывать здесь теплотрассу.

- Объезжать закрытый участок водителям придется по улицам Циолковского, Белинского, переулку Переходному и дублеру улицы Машинной, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Водителей просят быть особо внимательными, учитывать временные знаки и схемы объезда, а также заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU