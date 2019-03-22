2019-03-22T15:13:08+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ занял 6 место в рейтинге крупнейших ипотечных банков по итогам 2018 года

Всего Банком за этот период было выдано более 14 тысяч кредитов
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Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
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Банк УРАЛСИБ занял 6 место в рейтинге российских ипотечных банков по объему ипотечного кредитования и величине ипотечного портфеля по итогам 2018 года, согласно исследованию портала Банки.ру.

Всего Банком за этот период было выдано более 14 тысяч кредитов на сумму 30,4 млрд млрд рублей. Ипотечный портфель на 1.01.2019 г. составил 67,4 млрд рублей, по сравнению с 1.01.2018 г. портфель вырос на 33%.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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