Суд закрыл бизнес уральца, регулярно попадавшегося на продаже контрафактной одежды
Арбитражный суд прекратил деятельность индивидуального предпринимателя, который систематически нарушал закон об интеллектуальной собственности.
Прокуратура Свердловской области провела проверку и выяснила, что мужчина торгует контрафактной одеждой. На товарах незаконно были указаны названия и лейблы известных мировых брендов.
Хитрый бизнесмен трижды привлекался к административной ответственности, но не перестал выдавать вещи за модные коллекции без разрешения правообладателя.
- С целью защиты добросовестных предпринимателей и потребителей, вводимых такими действиями в заблуждение путем создания впечатления о приобретении продукции правообладателя, прокуратура направила иск о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с неоднократным нарушением законодательства в области охраны интеллектуальной собственности, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Арбитражный суд требования прокурора удовлетворил.
ИСТОЧНИК KP.RU