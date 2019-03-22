2019-03-22T13:23:06+03:00
Общество

Суд закрыл бизнес уральца, регулярно попадавшегося на продаже контрафактной одежды

Мужчина нарушил закон три раза
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Арбитражный суд прекратил деятельность индивидуального предпринимателя, который систематически нарушал закон об интеллектуальной собственности.

Прокуратура Свердловской области провела проверку и выяснила, что мужчина торгует контрафактной одеждой. На товарах незаконно были указаны названия и лейблы известных мировых брендов.

Хитрый бизнесмен трижды привлекался к административной ответственности, но не перестал выдавать вещи за модные коллекции без разрешения правообладателя.

- С целью защиты добросовестных предпринимателей и потребителей, вводимых такими действиями в заблуждение путем создания впечатления о приобретении продукции правообладателя, прокуратура направила иск о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с неоднократным нарушением законодательства в области охраны интеллектуальной собственности, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Арбитражный суд требования прокурора удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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