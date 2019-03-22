Детская железная дорога в Екатеринбурге выступит площадкой для художественного фестиваля

СЕГОДНЯ 12:13 2019-03-22T12:13:23+03:00

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На Свердловской детской железной дороге (ДЖД) в Екатеринбурге пройдет первый художественный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «АРТ-СМЕНА». С 26 по 31 марта 2019 года в выставочном зале в здании депо ДЖД будут выставлены работы 59 молодых художников в возрасте от 6 до 17 лет, прошедших первый отборочный этап.

Конкурс проводится в двух номинациях («Живопись» и «Графика») в трех возрастных категориях. Оценивать творческие работы будет профессиональное жюри, состоящее из известных художников и деятелей искусств Екатеринбурга. Помимо выставки на «АРТ-СМЕНЕ» запланирована обширная культурно-образовательная программа – творческие встречи и мастер-классы. Вход для посетителей свободный.

Проект реализуется в рамках Евразийского фестиваля современного искусства (ЕФСИ), который проходит на Урале с 2014 года. Одной из главных задач детского конкурса, по словам организаторов, является выявление и поддержка талантливых юных художников. Партнером мероприятия выступила Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД».

- Фестиваль-конкурс «АРТ-СМЕНА» призван создать условия для развития творческой инициативы, самореализации и воспитания активной жизненной позиции у детей и подростков. И Свердловская железная дорога с готовностью поддержала этот проект, - отмечает заместитель начальника СвЖД по кадрам и социальным вопросам Дмитрий Романенко. – Надеемся, что предоставленная нами площадка детской железной дороги станет новым интересным выставочным пространством Екатеринбурга – местом, где творчество начинающих художников смогут увидеть и оценить как жители, так и гости города.

Напомним, здание локомотивно-вагонного депо ДЖД построено в рамках реализации масштабного проекта реконструкции Свердловской детской железной дороги в ЦПКиО им. Маяковского и было торжественно открыто в ноябре 2017 года. Помимо основной функции (ремонт и обслуживание подвижного состава), депо используется для профориентации и ознакомления школьников с некоторыми железнодорожными специальностями. А в декабре прошлого года в здании открылся детский технопарк «Кванториум» - инновационный центр дополнительного образования технической направленности. Кроме того, депо ДЖД уже не раз выступало площадкой для проведения культурных и творческих мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU