Госэкспертиза одобрила строительство моста через Тагильский пруд

СЕГОДНЯ 11:53 2019-03-22T11:57:27+03:00

Приступить к возведению объекта планируют уже этим летом

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Государственная экспертиза дала положительное заключение по проекту строительства моста через Тагильский пруд.

- Заключение - значимый этап в реализации проекта, своеобразный итог большой подготовительной работы, которая уже полгода ведется в городе: переговоры с подрядчиками, взаимодействие с губернатором и правительством области. Совместными усилиями нам удалось снизить стоимость проекта от первоначальных показателей и сократить сроки проведения госэкспертизы, - сказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Следующим шагом станет подача заявки в министерство транспорта Свердловской области для включения моста в государственную программу. Также от Нижнего Тагила будет подготовлены документы по продвижению проекта в министерство финансов, чтобы получить первую сумму на строительство.

Базовая стоимость моста через пруд оценивается в 3,8 миллиарда рублей, с учетом сроков строительства общая сумма должна составить около 4,1 миллиарда.

ИСТОЧНИК KP.RU