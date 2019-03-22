В Екатеринбурге таможенники изъяли 1,5 тонны безакцизных сигарет из Киргизии
Уральские таможенники изъяли и передали для уничтожения 1,5 тонны нелегально ввезенных сигарет.
57 тысяч пачек папирос прибыли из Киргизии, как заказ екатеринбургских предпринимателей. В ходе таможенного досмотра в грузовом терминале аэропорта выяснилось, что у сигарет нет российской акцизной маркировки. Значит, товар ввезен в страну незаконно.
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
- Некоторые пачки были маркированы знаками «Duty Free sale» (для продажи в магазинах беспошлинной торговли), что говорит о двойном нарушении при ввозе на территорию России. Суд постановил уничтожить всю партию, а предпринимателям выплатить штраф. В ближайшее время табак уничтожат представители Росимущества, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.
За прошлый год таможенники изъяли более семи тонн сигарет без акцизной маркировки.
ИСТОЧНИК KP.RU