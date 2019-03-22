2019-03-22T10:56:54+03:00
Общество

В Екатеринбурге таможенники изъяли 1,5 тонны безакцизных сигарет из Киргизии

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба Уральского таможенного управленияФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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Уральские таможенники изъяли и передали для уничтожения 1,5 тонны нелегально ввезенных сигарет.

57 тысяч пачек папирос прибыли из Киргизии, как заказ екатеринбургских предпринимателей. В ходе таможенного досмотра в грузовом терминале аэропорта выяснилось, что у сигарет нет российской акцизной маркировки. Значит, товар ввезен в страну незаконно.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

- Некоторые пачки были маркированы знаками «Duty Free sale» (для продажи в магазинах беспошлинной торговли), что говорит о двойном нарушении при ввозе на территорию России. Суд постановил уничтожить всю партию, а предпринимателям выплатить штраф. В ближайшее время табак уничтожат представители Росимущества, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

За прошлый год таможенники изъяли более семи тонн сигарет без акцизной маркировки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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