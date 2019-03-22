В Екатеринбурге до конца года на ремонт дорог потратят 1,5 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 10:26 2019-03-22T10:36:29+03:00

Работы начнутся с 1 мая и продлятся до 1 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Екатеринбург на 2019 год получит из федерального, областного и местного бюджетов 1,5 миллиарда рублей на ремонт дорог. Об этом в эфире ОТВ рассказал замглавы по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.

По словам чиновника, автомобилисты сначала сильно огорчатся, но потом ничуть не меньше обрадуются.

- У нас есть амбициозная задача. За период действия программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - это три-четыре года - довести до нормативного состояния 85% дорог Екатеринбургской агломерации. Сейчас у нас в порядке 65%. Запланирован ремонт 32 объектов, - сказал Алексей Бубнов.

В первую очередь отремонтируют проезжую часть на улицах Турбинная, Норильская, Малышева от Восточной до Высоцкого, Смазчиков, Щербакова, Волгоградская, Восточная от Челюскинцев до Первомайской.

В конце марта будут проведены конкурсные торги, сами же работы начнутся с 1 мая и продлятся до 1 октября.

- Упор делаем на перекрытие по полосам и работе только ночью. Прошу граждан потерпеть, - отметил чиновник. - Мы будем стараться работать быстро, чтобы сильно не мешать.

ИСТОЧНИК KP.RU