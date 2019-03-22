Выходные на Урале будут теплыми, но мокрыми и снежными

СЕГОДНЯ 09:13 2019-03-22T09:18:55+03:00

Весь уик-энд будет идти снег или дождь Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Жителей Свердловской области в предстоящий уик-энд ждет по-настоящему весенняя теплая погода. Однако в бочке меда не обойдется без ложки дегтя - все выходные будет идти снег или дождь.

В пятницу, 22 марта, ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой мокрый снег, дождь. На дорогах гололедица. Днем температура воздуха составит +1,+6 градусов, ночью -1, -6. Ветер западный 3-8 метров в секунду.

В субботу, 23 марта, синоптики прогнозируют переменную облачность, мокрый снег. Днем будет +2, +5 градусов, ночью - до -5. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду.

В воскресенье, 24 марта, сохранится переменная облачность, а вот осадки практически сойдут на нет. Днем воздух прогреется до +2,+7 градусов, ночью похолодает до -2, -7. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU