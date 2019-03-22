Время пошло: власти Екатеринбурга пообещали к 1 апреля вывезти из города весь снег

СЕГОДНЯ 08:27 2019-03-22T08:30:41+03:00

А к 20 апреля в уральской столице не должны остаться мусора

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Власти Екатеринбурга в ходе совещания в городской прокуратуре пообещали за месяц вычистить уральскую столицу до блеска. Нареканий от надзорного органа было всего два, но весомых - кучи снега и горы мусора.

Замглавы по благоустройству Алексей Бубнов заверил, что через месяц город будет приведен в порядок.

- Мы рассчитываем к 1 апрелю довывезти весь снег. Что касается уборки города от мусора, то эту работу мы завершим к 20 апреля, - сказал чиновник.

По мнению Алексея Бубнова, центр города убран неплохо, теперь акцент нужно сделать на периферии. Для этого для каждого района будет закуплено по две новых мойки высокого давления для очистки ограждений и подпорных стенок, а также по четыре машины быстрой механизации, которые заменят на тротуарах дворников.

ИСТОЧНИК KP.RU