В Екатеринбурге во дворе дома сгорели три иномарки

СЕГОДНЯ 07:56 2019-03-22T07:57:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В уральской столице, во дворе дома № 103 на улице Шефской, произошел крупный пожар. Около полуночи здесь вспыхнул фургон Peugeot Boxer. В считанные минуты пламя перекинулось на припаркованные рядом Mazda-3 и Nissan Juke.

- Предварительно, произошло самовозгорание автомобиля. Владельцы транспортных средств установлены, в ближайшее время они обратятся в органы внутренних дел. Окончательные выводы о причинах происшествия будут известны в ходе пожарно-технической экспертизы, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Местные жители не исключают, что злополучный Peugeot загорелся не сам. Люди считают, что машину могли поджечь из мести, так как водитель фургона оставил его посреди дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU