На Урале приставы, чтобы взыскать с неплательщицы долг, записались к ней на маникюр

СЕГОДНЯ 07:31 2019-03-22T07:34:31+03:00

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На что только не идут судебные приставы, чтобы вразумить неплательщиков и заставить их погасить долги. Иногда для этого нужно «поиграть» в невеселые «кошки-мышки», но порой план действий куда приятнее. Например, приставам Чкаловского района пришлось записываться на маникюр в салон красоты.

Мастер ногтевого сервиса задолжала 250 тысяч рублей материального ущерба в результате устроенного ею ДТП. Но от оплаты четверти миллиона и от встречи с приставами женщина всячески уклонялась.

- Официально она не трудоустроена, однако оказывала услуги по уходу за ногтями в арендуемом помещении, - рассказали в УФССП по Свердловской области. - Записаться на услугу судебному приставу-исполнителю через Инстаграм, чтобы наверняка встретиться с должницей, не удалось - у мастера все расписано до середины апреля. Тогда должностным лицам пришлось посетить маникюр без записи.

В результате приставы арестовали стерилизатор для хранения маникюрных принадлежностей, увлажнитель, а также телевизор и холодильник.

Понимая, что теперь она останется без заработка, женщина попросила пригласить представителя взыскателя. В ходе переговоров прямо в салоне между ними было достигнуто мировое соглашение.

ИСТОЧНИК KP.RU