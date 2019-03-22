2019-03-22T08:01:05+03:00
Общество

В аэропорту Екатеринбурга петербурженка, летевшая в Новосибирск, обокрала дьюти-фри

Женщина вынесла несколько флаконов туалетной воды и кошельков
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Сумма ущерба составила 13 тысяч рублейСумма ущерба составила 13 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге будут судить жительницу Санкт-Петербурга, которая во время своего путешествия обокрала в аэропорту «Кольцово» два магазина.

27-летняя пассажирка заскучала в ожидании посадки на рейс до Новосибирска и, чтобы скоротать время, решила пройтись по магазинам стерильной зоны терминала «А». Здесь туристка приметила два кошелька и пять флаконов туалетной воды, которые положила в сумку и уверенным шагом направилась прочь.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по УрФО

Фото: пресс-служба УТ МВД России по УрФО

- Обнаружив отсутствие товара, сотрудники магазина обратились за помощью к транспортным полицейским. Похитительницу задержали по горячим следам, улететь в Новосибирск ей не удалось. Женщину доставили в дежурную часть транспортной полиции, где в ходе проведения личного досмотра похищенное изъяли, - рассказали в пресс-службе УТ МВД по УрФО.

Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей. На горе-туристку завели уголовное дело по статье «Кража». Петербурженке грозит штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов, исправительные работы на срок до 1 года, ограничение свободы до 2 лет, либо реальный срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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