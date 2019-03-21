В Кольцово появится прямой рейс до Барселоны

СЕГОДНЯ 16:50 2019-03-21T16:50:07+03:00

Авиакомпании «Россия» разрешили семь раз в неделю летать из Екатеринбурга в столицу Каталонии

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Росавиация разрешила авиакомпании «Россия» новые полеты из Екатеринбурга в Барселону.

Согласно опубликованному документу, чартерные рейсы «России» будут летать в Испанию семь раз в неделю. Допуск выдан на весь летний сезон, то есть с 31 марта до 26 октября включительно.

Сейчас прямые рейсы из Екатеринбурга в Барселону не выполняются. Напрямую из столицы Урала можно улететь в Армению, Чехию, Израиль, Индию, Францию, Азербайджан, Грузию и Казахстан, Китай, Таиланд, Вьетнам, Италию, Финляндию, Турцию, ОАЭ, Узбекистан, Таджикистан.

ИСТОЧНИК KP.RU