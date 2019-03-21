В Кольцово появится прямой рейс до Барселоны
Авиакомпании «Россия» разрешили семь раз в неделю летать из Екатеринбурга в столицу Каталонии
.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
Росавиация разрешила авиакомпании «Россия» новые полеты из Екатеринбурга в Барселону.
Согласно опубликованному документу, чартерные рейсы «России» будут летать в Испанию семь раз в неделю. Допуск выдан на весь летний сезон, то есть с 31 марта до 26 октября включительно.
Сейчас прямые рейсы из Екатеринбурга в Барселону не выполняются. Напрямую из столицы Урала можно улететь в Армению, Чехию, Израиль, Индию, Францию, Азербайджан, Грузию и Казахстан, Китай, Таиланд, Вьетнам, Италию, Финляндию, Турцию, ОАЭ, Узбекистан, Таджикистан.
ИСТОЧНИК KP.RU