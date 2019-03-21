В Каменске-Уральском следователи выясняют, с какой крыши на ребенка упала наледь

СЕГОДНЯ 16:34 2019-03-21T16:34:31+03:00

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Следователи заинтересовались историей с падением наледи на мальчика. Такое ЧП случилось 20 марта в Каменске-Уральском. Следственный комитет организовал проверку.

- По предварительным данным, инцидент произошел около 15 часов 30 минут у дома по улице Каменской, 60 в городе Каменск-Уральский, когда с козырька балкона пятого этажа снежный ком упал на голову ребенка, - сообщают в СУ СКР по Свердловской области. - В настоящее время в ходе доследственной проверки выясняются все обстоятельства инцидента. Планируется провести судебное медицинское освидетельствование пострадавшего в целях установления степени тяжести вреда здоровью и характера травм, полученных ребенком.

Также следователи выясняют, с какой именно части дома упала наледь. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU