Пропавшая в Екатеринбурге 19-летняя девушка была под следствием

СЕГОДНЯ 16:29 2019-03-21T16:30:38+03:00

Об этом рассказала ее подруга

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Вчера в Екатеринбурге объявили в розыск 19-летнюю Юлию Шадрину. Ориентировка появилась на сайте поискового отряда «Лиза Алерт», девушка вышла из дома, а с 18-го числа перестала выходить на связь.

Фото: соцсети

Юлия была одета в черный пуховик с поясом, черные штаны с кожаными вставками и молниями, черные высокие сапоги. У нее несколько татуировок, в том числе на груди и ногах. Кроме того, сегодня стало известно о том, что пропавшая была под следствием по уголовному делу.

- Мне об этом рассказали в поисковом отряде. Я просто в шоке, - делится близкая подруга Юли.

Эту информацию подтвердили и в пресс-службе городского УМВД.

Фото: соцсети

Если вы видели Юлию или знаете, где она может находиться, сообщите по телефону, указанному в ориентировке, либо инфоргу поиска Екатерине по телефону: +7 965 513-27-99.

ИСТОЧНИК KP.RU