2019-03-21T16:30:38+03:00
Происшествия

Пропавшая в Екатеринбурге 19-летняя девушка была под следствием

Об этом рассказала ее подруга
Олег Галимов
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Вчера в Екатеринбурге объявили в розыск 19-летнюю Юлию Шадрину. Ориентировка появилась на сайте поискового отряда «Лиза Алерт», девушка вышла из дома, а с 18-го числа перестала выходить на связь.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Юлия была одета в черный пуховик с поясом, черные штаны с кожаными вставками и молниями, черные высокие сапоги. У нее несколько татуировок, в том числе на груди и ногах. Кроме того, сегодня стало известно о том, что пропавшая была под следствием по уголовному делу.

- Мне об этом рассказали в поисковом отряде. Я просто в шоке, - делится близкая подруга Юли.

Эту информацию подтвердили и в пресс-службе городского УМВД.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Если вы видели Юлию или знаете, где она может находиться, сообщите по телефону, указанному в ориентировке, либо инфоргу поиска Екатерине по телефону: +7 965 513-27-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кольцово появится прямой рейс до Барселоны
В Каменске-Уральском следователи выясняют, с какой крыши на ребенка упала наледь
В Екатеринбурге из-за инфекции закрыли детский сад на полтысячи мест
РЖД выделит деньги на строительство ВСМ Екатеринбург - Челябинск уже в 2019 году
ЕВРАЗ на Урале направил более 900 миллионов рублей на охрану труда сотрудников
В Ревде осудили продавщицу, которая второй раз попалась на продаже алкоголя детям
Открыта продажа билетов для школьников со скидкой 50 % на летний сезон 2019 года
Дорожники из-за ремонта на 2,5 месяца закроют мост на Челябинском тракте
Бывший свердловский премьер возглавил Оренбургскую область
Мэрия Березовского заплатит семье, чья квартира сгорела из-за проводки, которую чиновники «забыли» поменять
«Это доход от работы»: в аэропорту Кольцово узбек пытался незаконно вывезти 19 тысяч долларов
На железнодорожном вокзале в Екатеринбурге «Всемирный день поэзии» отметят стихами и джазом
Банк УРАЛСИБ предлагает малому бизнесу услугу перечисления кредита на бизнес-карту
Житель Нижних Серег будет 120 часов мести улицы за поддельные водительские права
В Нижнем Тагиле выросло число женщин, страдающих наркоманией
Екатеринбургские туристы из-за неисправности самолета застряли в Таиланде
У екатеринбуржца за долги по кредиту забрали Range Rover Sport