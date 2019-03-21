В Екатеринбурге из-за инфекции закрыли детский сад на полтысячи мест
Ближайшую неделю в помещениях проведут санобработку
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В Ботаническом микрорайоне Екатеринбурга в срочном порядке закрыли детский сад № 587. В общей сложности группы здесь посещают порядка 500 детей, но на днях несколько малышей подхватили инфекцию. Сейчас в садике введен карантин.
- На данный момент точно не установлено, какая именно инфекция и сколько детей заболело, - сообщили в пресс-службе Департамента образования. - В ближайшее время во всех помещениях будет проведена дезинфекционная обработка.
Карантин в дошкольном учреждении продлится с 22 по 28 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU