В Екатеринбурге из-за инфекции закрыли детский сад на полтысячи мест

СЕГОДНЯ 16:00 2019-03-21T16:23:05+03:00

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В Ботаническом микрорайоне Екатеринбурга в срочном порядке закрыли детский сад № 587. В общей сложности группы здесь посещают порядка 500 детей, но на днях несколько малышей подхватили инфекцию. Сейчас в садике введен карантин.

- На данный момент точно не установлено, какая именно инфекция и сколько детей заболело, - сообщили в пресс-службе Департамента образования. - В ближайшее время во всех помещениях будет проведена дезинфекционная обработка.

Карантин в дошкольном учреждении продлится с 22 по 28 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU