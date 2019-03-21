В Ревде осудили продавщицу, которая второй раз попалась на продаже алкоголя детям
В Ревде вынесли приговор по уголовному делу в отношении продавца магазина, которая продавала алкоголь детям.
В феврале этого года Оксана Шляпникова уже привлекалась к ответственности за продажу несовершеннолетнему спиртного. С момента административного наказания прошел лишь месяц и женщина принялась за старое.
- Продавец вновь осуществила продажу несовершеннолетнему двух бутылок спиртосодержащей продукции, ёмкостью 1,35 литра каждая, с содержанием этилового спирта 4,6%, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
На этот раз женщина понесет уголовное наказание. Суд назначил Оксане Шляпниковой четыре месяца исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.
ИСТОЧНИК KP.RU