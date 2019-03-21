Открыта продажа билетов для школьников со скидкой 50% на летний сезон 2019 года

СЕГОДНЯ 12:57 2019-03-21T12:57:25+03:00

Скидка действует все лето для детей от 10 до 17 лет

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Холдинг «РЖД» для повышения транспортной мобильности населения и популяризации внутреннего туризма принял решение о предоставлении скидки в размере 50 % на проезд детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно в период с 1 июня по 31 августа 2019 года.

Скидка предоставляется при покупке билетов в плацкартные, общие вагоны, вагоны с местами для сидения, а также в вагоны 2-го и 3-го класса моторвагонного подвижного состава (электропоездов дальнего следования) формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), курсирующих по территории России (за исключением скоростных и высокоскоростных поездов). В поездах, следующих транзитом, скидка предоставляется по территории РФ. В поездах иностранных перевозчиков скидка предоставляется с билетной части тарифа по территории РФ.

Оформить льготный билет для детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно можно как в билетных кассах, так и на официальном сайте ОАО «РЖД» или с помощи мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Скидка предоставляется автоматически при указании тарифа «Полный» и ввода сведений о детях соответствующего возраста. Возраст ребенка определяется на день начала поездки.

При посадке в поезд пассажиру необходимо предъявить проездной документ и документ, удостоверяющий личность, на основании которого приобретён проездной документ (в возрасте до 14 лет допускается предоставление нотариально заверенной копии свидетельства о рождении).

Напомним, холдинг «РЖД» впервые предоставил 50 %-ю скидку на проезд детей от 10 до 17 лет в летний период в 2016 году. Ранее право льготного проезда предоставлялось только в учебный период – с 1 сентября по 31 мая. Таким образом, уже четвертый год подряд школьники могут воспользоваться 50%-скидкой в течение всего календарного года.

При покупке билетов для детей в возрасте от 5 до 10 лет круглогодично предоставляется скидка в размере 65%. Детям в возрасте до 5 лет оформляется безденежный (бесплатный) проездной документ.

ИСТОЧНИК KP.RU