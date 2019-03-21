Дорожники из-за ремонта на 2,5 месяца закроют мост на Челябинском тракте

СЕГОДНЯ 12:26 2019-03-21T12:26:18+03:00

Объезд будет доступен через соседнюю развязку

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Свердловские дорожники на 2,5 месяца закроют проезд через мост возле села Патруши на 187 километре трассы М-5 «Урал». С 1 апреля до 15 июня рабочие будут ремонтировать путепровод: менять бетонные конструкции, деформационные швы и дорожное покрытие.

Схема: «Уралуправтодор»

- Объезд будет осуществляться через соседнюю развязку на 185 километре трассы М-5 «Урал», - рассказали в «Уралуправтодоре». - Просим водителей следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06(ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ).

ИСТОЧНИК KP.RU