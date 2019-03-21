Бывший свердловский премьер возглавил Оренбургскую область

СЕГОДНЯ 12:03 2019-03-21T12:03:26+03:00

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Бывший премьер-министр Свердловской области назначен временно исполняющим обязанности Оребуржья. Это произошло после того, как губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал в отставку.

- Губернатор Оренбургской области Юрий Берг направил президенту РФ Владимиру Путину прошение об отставке, - говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Глава государства принял отставку губернатора и назначил на этот пост врио Дениса Паслера, с которым уже проведена рабочая встреча в Кремле.

- Владимир Путин провел рабочую встречу с Денисом Паслером, в ходе которой сообщил о своем решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области, - говорится в сообщении Кремля.

Отметим, что Денису Паслеру 40 лет. В политику он пришел из сферы энергетического бизнеса 11 лет назад. С конца 2011 года стал депутатом Заксобрания Свердловской области, а летом 2012 года при нынешнем губернаторе региона Евгение Куйвашеве стал председателем правительства.

Коллеги отмечают высокую работоспособность Паслера на посту премьера. Он много ездил по Свердловской области, часто в режиме ручного управления решая сложные и конфликтные ситуации на местах.

В отставку по собственному желанию Паслер ушел 26 сентября 2016 года. После этого его должность была упразднена. В 2017 году бывший премьер области стал и.о. генерального директора ПАО «Т Плюс», а позже – председателем правления компании.

ИСТОЧНИК KP.RU