2019-03-21T11:54:49+03:00
Общество

Мэрия Березовского заплатит семье, чья квартира сгорела из-за проводки, которую чиновники «забыли» поменять

Погорельцами оказалась мать-одиночка с двумя детьми
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Чтобы добиться справедливости женщина дважды судилась с чиновникамиЧтобы добиться справедливости женщина дважды судилась с чиновникамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В одном из домов поселка Шиловка под Березовским произошел пожар, в результате которого практически полностью выгорела квартира, где жила мать с двумя несовершеннолетними дочерьми.

Пламя на жилье семьи перекинулось с соседней квартиры, принадлежащей Администрации, которая сдавала ее по договору соцнайма. Причиной пожара стало отсутствие капитального ремонта, в том числе электрооборудования. В результате произошло короткое замыкание.

Погорелица Антонина подала иск к мэрии, управляющей компании и квартиросъемщице злополучной квартиры Надежде. Женщина просила взыскать миллион рублей в свою пользу и по 144 тысяч в пользу дочерей.

Суд обязал чиновников выплатить пострадавшей семье 945 тысяч. Еще 405 тысяч должна перечислить соседка.

Администрация подала апелляцию в Свердловский областной суд, требуя отменить вердикт, виня в пожаре квартиросъемщицу. По их мнению, менять электропроводку должна была Надежда.

- Судебная коллегия пришла к выводу, что администрация должна нести ответственность за причинение вреда истцам, как собственник имущества, не обеспечивший надлежащего содержания данного имущества, - сообщили в пресс-службе облсуда. - УК направляла в мэрии перечень жилых домов для включения их в программу по переселению из ветхого и аварийного жилья. Сюда входил и сгоревший жилой дом - в нем выявлен высокий процент износа конструктивных элементов и инженерных систем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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