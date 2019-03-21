2019-03-21T09:51:31+03:00
Общество

На железнодорожном вокзале в Екатеринбурге «Всемирный день поэзии» отметят стихами и джазом

Перед пассажирами выступят уральские поэты
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На вокзале прочитают стихиНа вокзале прочитают стихиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Финалисты и лауреаты IV Международного фестиваля «Всемирный день поэзии» выступят 24 марта на железнодорожном вокзале Екатеринбург. Уральские поэты Виктория Радисева, Дмитрий Шамшурин и Белла Риасс поделятся с публикой чувствами и эмоциями через мелодекламацию – прочитают свои стихи под музыкальный аккомпанемент. Тему единения поэзии и музыки продолжит известный джазовый данс-спектакль «Танцующий хлопок» в исполнении актеров театра «Шарманка».

Всемирный день поэзии, ежегодный праздник, учрежденный ЮНЕСКО, отмечается 21 марта. Одноименный фестиваль организован петербургской поэтессой и общественным деятелем Стефанией Даниловой в 2016 году. Заявки на участие в фестивале подаёт русскоязычное население по всему миру. В состав жюри входят известные деятели литературы и искусства.

Фото: пресс-служба СвЖД

Фото: пресс-служба СвЖД

Железнодорожный вокзал Екатеринбург вошел в число площадок IV Международного фестиваля «Всемирный день поэзии» неслучайно. Вокзалы являются местами сосредоточения деловой и туристической городской жизни, а в последние десятилетия возрождаются их исторически заложенные роли как общественных пространств и точек культурного притяжения.

Традиция проводить на вокзалах балы, выставки и концерты пошла от знаменитого «музыкального вокзала» в Павловске. Он был построен как станция первой железной дороги Российской империи, но вместе с тем служил залом «для пристанища и увеселения публики».

ИСТОЧНИК KP.RU

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