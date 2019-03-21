«Это доход от работы»: в аэропорту Кольцово узбек пытался незаконно вывезти 19 тысяч долларов

СЕГОДНЯ 09:52 2019-03-21T09:54:52+03:00

Пассажир утверждал, что о необходимости декларирования денег ничего не знал

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В аэропорту Кольцово таможенники задержали пассажира, пытавшегося незаконно вывезти чемодан денег. В багаже гражданина Узбекистана, отправляющегося из Екатеринбурга в Ташкент, обнаружили 19 тысяч долларов.

Инспекторам пассажир рассказал, что эти деньги от заработал на буровой скважине, а о декларировании сумм более 10 тысяч долларов, ничего не знал. В итоге 9 тысяч долларов, которые превысили лимит, у мужчины изъяли. Дальнейшую судьбу денег решит суд.

- Если сравнивать с прошлым годом, то случаев, когда пассажиры не декларируют валюту, стало меньше, а вот общая сумма незаконно перемещаемой валюты увеличилась на 10% и составила более 25 миллионов рублей, - рассказал начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово Дмитрий Шишкин.

С начала этого года Кольцовские таможенники возбудили более 30 административных дел по фактам недекларирования валюты. Чаще нарушители встречаются при вылете в Таджикистан, Турцию и Грузию и при прилете из Турции и Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU