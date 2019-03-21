Житель Нижних Серег будет 120 часов мести улицы за поддельные водительские права

СЕГОДНЯ 09:28 2019-03-21T09:32:01+03:00

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В Нижних Сергах осудили местного жителя, который ездил за рулем с поддельным водительским удостоверением. «Липовые» права категории В, В1, и М Жахонгир Урушов купил на заправке в Перми за 15 тысяч рублей. Продавца «корочки» сейчас ищут.

- Реализуя свой преступный умысел и заведомо зная, что у него имеется поддельное водительское удостоверение, осознавая общественную опасность своих противоправных действий, несколько раз мужчина предъявлял по требованию сотрудников полиции поддельный документ. - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Задержали горе-водителя на посту ДПС, расположенном на трассе Пермь-Екатеринбург. Вину мужчина признал в полном объеме.

Суд назначил Жахонгиру Урушову 120 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU