2019-03-21T08:55:42+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле выросло число женщин, страдающих наркоманией

Школьники наоборот стали меньше употреблять запрещенные вещества
Лев ИСТОМИН
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Среди тагильских школьников стало меньше наркомановСреди тагильских школьников стало меньше наркомановФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле наркологи подвели итоги прошедшего года. Сейчас на учете в Психиатрической больнице №7 состоят 1 167 человек, страдающих наркоманией. За прошлый год выросло число женщин, страдающих этим недугом.

Также на 9% по сравнению с 2017 годом выросло число тагильчан, впервые попавших в поле зрения наркологов. В то же время, по данным начальника Управления образования города Татьяны Удинцевой, почти на 27% снизилось число школьников, употребляющих наркотики и психотропные вещества.

В городской полиции сообщают, что за минувший год зарегистрировано 850 преступлений, связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ. За этот период было поймано 57 закладчиков, это на четверть больше, чем годом ранее.

Всего за год изъято 12,5 килограммов наркотических и психотропных веществ. Полицейские стали чаще раскрывать преступления, связанные с притонами наркоманов и сбытом запрещенных веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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