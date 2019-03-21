Екатеринбургские туристы из-за неисправности самолета застряли в Таиланде

СЕГОДНЯ 08:54 2019-03-21T09:01:25+03:00

Рейс из Пхукета на Урал перенесли почти на сутки

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У нескольких сотен туристов из Екатеринбурга, отдыхающих на Пхукете, отпуск затянулся еще почти на сутки. Правда, уральцев это совсем не радует. Рейс Royal Flight, который должен был забрать людей из Таиланда, оказался неисправным.

- Задержка произошла из-за вынужденной замены воздушного судна, - сказали представители авиаперевозчика.

По данным он-лайн табло аэропорта Кольцово, туристы должны были вернуться в Екатеринбург сегодня в 16:40, но теперь приземляться только 22 марта в 12:00.

ИСТОЧНИК KP.RU