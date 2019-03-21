У екатеринбуржца за долги по кредиту забрали Range Rover Sport
В Екатеринбурге судебные приставы из-за крупного долга по кредитам сделали из местного автомобилиста пешехода. 37-летний мужчина не заплатил 600 тысяч рублей, длительное время уклоняясь от погашения суммы.
Фото: УФССП по Свердловской области
- Суд постановил обратить взыскание на заложенное должником имущество – автомобиль Land Rover Range Rover Sport. В связи с чем, судебным приставом-исполнителем был составлен акт описи и ареста иномарку 2007 года выпуска. Автомобиль оставлен на ответственное хранение представителю взыскателя, - сообщили в УФССП по Свердловской области.
Если в установленный срок мужчина не погасит долг, его иномарку продадут на торгах территориальному органу Росимущества, а вырученные деньги перечислят на счет банка.
ИСТОЧНИК KP.RU