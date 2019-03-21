2019-03-21T08:26:18+03:00
Общество

У екатеринбуржца за долги по кредиту забрали Range Rover Sport

Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге судебные приставы из-за крупного долга по кредитам сделали из местного автомобилиста пешехода. 37-летний мужчина не заплатил 600 тысяч рублей, длительное время уклоняясь от погашения суммы.

Фото: УФССП по Свердловской области

Фото: УФССП по Свердловской области

- Суд постановил обратить взыскание на заложенное должником имущество – автомобиль Land Rover Range Rover Sport. В связи с чем, судебным приставом-исполнителем был составлен акт описи и ареста иномарку 2007 года выпуска. Автомобиль оставлен на ответственное хранение представителю взыскателя, - сообщили в УФССП по Свердловской области.

Если в установленный срок мужчина не погасит долг, его иномарку продадут на торгах территориальному органу Росимущества, а вырученные деньги перечислят на счет банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ предлагает малому бизнесу услугу перечисления кредита на бизнес-карту
Житель Нижних Серег будет 120 часов мести улицы за поддельные водительские права
В Нижнем Тагиле выросло число женщин, страдающих наркоманией
Екатеринбургские туристы из-за неисправности самолета застряли в Таиланде
Банк УРАЛСИБ выступит партнером мероприятия «ОПОРЫ РОССИИ», посвященного реализации федеральных проектов по развитию и поддержке предпринимательства
Права на ошибку больше нет: «Автомобилист» уже трижды проиграл в четвертьфинале «Салавату Юлаеву»
В Екатеринбурге будут судить лжеюриста из Краснодара, укравшего у уральских клиентов 34 миллионов
Дальнобойщика, сбившего насмерть женщину под Арамилью, нашли в Челябинской области
В Екатеринбурге пропала 19-летняя девушка с татуировкой на груди
Мэр Екатеринбурга пообещал сохранить здание ДК «Химмаш», за которое заступался участник «Уральских пельменей»
В Заречном четверо рыбаков оказались на отколовшейся льдине
В Екатеринбурге нашли школу, в которой вместо туалета стоит выгребная яма
Свердловские онкологи впервые одновременно удалили несколько опухолей с помощью 3D-визуализацией
В Сысертском районе 13 тысяч жителей остались без электричества
В Первоуральске осудили бывшего полицейского-браконьера, застрелившего двух лосей для новогоднего стола
В центре Екатеринбурга установили первый в мире автомобиль
На стройках Екатеринбурга силовики выловили 34 нелегалов
В Каменске-Уральском задержали пьяную автоледи, которая везла двух малолетних детей
Екатеринбуржец, чтобы не отдавать долг брату, запер его с женой в доме и поджег
На Урале родители школьника заплатят 300 тысяч за бутылку, которой их сын попал в глаз подруге
В Екатеринбурге пройдет пикет-поминки по снесенной телебашне
В Екатеринбурге будут судить маркетолога, который дважды обокрал 90-летнего ветерана труда
На Урале бизнес-вумен и ее сын покалечили двух детей, устраивая нелегальные катания на лодке
Молода, на «ты» с гаджетами и любит Азию: аэропорт «Кольцово» составил портрет типичного пассажира