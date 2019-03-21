У екатеринбуржца за долги по кредиту забрали Range Rover Sport

СЕГОДНЯ 08:22 2019-03-21T08:26:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге судебные приставы из-за крупного долга по кредитам сделали из местного автомобилиста пешехода. 37-летний мужчина не заплатил 600 тысяч рублей, длительное время уклоняясь от погашения суммы.

Фото: УФССП по Свердловской области

- Суд постановил обратить взыскание на заложенное должником имущество – автомобиль Land Rover Range Rover Sport. В связи с чем, судебным приставом-исполнителем был составлен акт описи и ареста иномарку 2007 года выпуска. Автомобиль оставлен на ответственное хранение представителю взыскателя, - сообщили в УФССП по Свердловской области.

Если в установленный срок мужчина не погасит долг, его иномарку продадут на торгах территориальному органу Росимущества, а вырученные деньги перечислят на счет банка.

ИСТОЧНИК KP.RU