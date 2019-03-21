Права на ошибку больше нет: «Автомобилист» уже трижды проиграл в четвертьфинале «Салавату Юлаеву»

СЕГОДНЯ 07:55 2019-03-21T07:58:56+03:00

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У игроков «Автомобилиста» остается все меньше шансов на выход в полуфинал Кубка Гагарина. Подопечным Андрея Мартемьянова никак не удается сломить «Салават Юлаев».

После трех матчей серии ¼ финала «шоферы» уступали в серии 1:2. В четвертой встрече уфимцы вновь оказались сильнее.

Эту игру екатеринбуржцы проводили без капитана - Найджела Доуса, который не вышел на лед из-за болезни. Игра не задалась с самого начала. Уже на пятой минуте «Салават Юлаев» реализовал большинство, а спустя минуту удвоил преимущество. В середине периода Франсис Паре сократил отставание, но хозяева тут же отметились третьей шайбой.

- Под конец второго периода счет стал 4:1, и после перерыва место в воротах занял Леонид Фомин. За две минуты до конца матча после броска Дениса Бодрова шайба попала в руку игрока «Салавата Юлаева» и залетела в ворота - 4:2, - рассказали в пресс-службе ХК «Автомобилист».

Права на ошибку у уральцев больше нет. Каждый раунд плей-офф длится до четырех побед одной из команд, а уфимцы уже ведут в серии 3:1.

ИСТОЧНИК KP.RU