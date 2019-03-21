В Екатеринбурге будут судить лжеюриста из Краснодара, укравшего у уральских клиентов 34 миллионов

СЕГОДНЯ 07:28 2019-03-21T07:34:52+03:00

Еще 7,5 миллиона мужчина похитил у фирмы по очистке драгоценных металлов

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В Екатеринбурге перед судом предстанет житель Краснодарского края, обвиняемый в крупном мошенничестве под видом оказания юридических услуг и покупки золота.

Для первой аферы мужчина оформил на посторонних два юрлица - ООО «Право» и ООО «РусФинансКредит». После чего арендовал офисы в Екатеринбурге, набрал сотрудников и запустил рекламу юридических услуг.

- За пять месяцев обвиняемый, представляющийся вымышленным именем, заключил договоры с 224 потерпевшими, у которых путем обмана похитил деньги и ценное имущество на сумму более 34 миллионов рулей, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Второе мошенничество было еще более наглым и абсурдным. Обвиняемый обратился в фирму, занимающуюся очисткой золота, сказал, что намерен купить крупную партию драгметалла, и пригласил представителей компании в свой офис.

Под надуманным предлогом мужчина вышел из кабинета с четырьмя килограммами золота в гранулах и спокойно покинул здание и сам город. Сумма украденного составила 7,5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU