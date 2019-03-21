2019-03-21T07:12:14+03:00
Общество

Дальнобойщика, сбившего насмерть женщину под Арамилью, нашли в Челябинской области

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Полицейские вычислили и задержали водителя грузовика с полуприцепом, который сбил под Арамилью женщину-пешехода. От полученных травм она скончалась на месте, а дальнобойщик скрылся с места ДТП.

- Наезд на пешехода произошел напротив остановки по направлению из Арамили в Сысерть, вблизи поворота на поселок Октябрьский, - рассказали в МО МВД «Сысертский». - Погибшая, личность которой установили на следующий день, оказалась 49-летняя жительница поселка Кольцово. На место ДТП выезжала и работала усиленная следственно-оперативная группа. По сигналу «сбор» на розыск скрывшегося автомобиля был поднят личный состав и все службы отдела полиции Сысерти и Арамили.

Спустя сутки дальнобойщика-беглеца нашли. Им оказался житель города Касли Челябинской области.

По факту ДТП назначены соответствующие экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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