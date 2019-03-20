Мэр Екатеринбурга пообещал сохранить здание ДК «Химмаш», за которое заступался участник «Уральских пельменей»
Сегодня мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в ходе личного приема граждан ответил на вопрос о судьбе здания ДК «Химмаш», которое ранее новый собственник участка планировал снести. Против этого выступали родители детей, которые ходят в кружки дома культуры, а также звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков.
- Самое главное - то, что мы остановили снос дома культуры, приняли принципиальное решение, и мы с собственником находимся в диалоге, - сказал Александр Высокинский.
Для этого, напомнили в мэрии, городские власти собираются предложить собственнику земли другой участок.
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ИСТОЧНИК KP.RU