Мэр Екатеринбурга пообещал сохранить здание ДК «Химмаш», за которое заступался участник «Уральских пельменей»

СЕГОДНЯ 16:57 2019-03-20T17:11:11+03:00

Сейчас на базе ДК работают 25 кружков и секций, в которых занимаются более 700 детей и подростков, сообщают в мэрии. Фото: Андрей Рожков

Ранее Андрей Рожков выступал против снова дома культуры

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Сегодня мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в ходе личного приема граждан ответил на вопрос о судьбе здания ДК «Химмаш», которое ранее новый собственник участка планировал снести. Против этого выступали родители детей, которые ходят в кружки дома культуры, а также звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков.

- Самое главное - то, что мы остановили снос дома культуры, приняли принципиальное решение, и мы с собственником находимся в диалоге, - сказал Александр Высокинский.

Для этого, напомнили в мэрии, городские власти собираются предложить собственнику земли другой участок.

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В Екатеринбурге снова разворачивается кампания по спасению от сноса ДК «Химмаш». В конце января этого года родителям, чьи дети занимаются в секциях и кружках, сказали, что срок аренды может быть продлен только до мая - после чего Дворец культуры сравняют с землей. (Читайте также)

ИСТОЧНИК KP.RU