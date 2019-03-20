2019-03-20T17:07:18+03:00
Происшествия

В Заречном четверо рыбаков оказались на отколовшейся льдине

Их спасли с помощью катера на воздушной подушке
Данил СВЕЧКОВ
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Спасательная операция была проведена за 15 минут. Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиСпасательная операция была проведена за 15 минут. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В Заречном четыре любителя подледной ловли оказались на оторвавшемся куске льдины, когда решили поудить рыбу на Белоярском водохранилище. К ним на помощь выдвинулись спасатели на катере на воздушной подушке.

- В течение 8 минут спасатели прибыли на место вызова, забрали на борт судна четырех рыбаков и доставили их на берег, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Пострадавших нет. Спасательная операция была проведена за 15 минут.

Как объяснили позже в МЧС, на Белоярском водохранилище отрыв льдин начался на месяц раньше, чем в прошлом году, из-за регулярного сброса теплых вод с атомной электростанции, работающей рядом, и теплой погоды. Рыбачить там теперь опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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