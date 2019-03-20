В Екатеринбурге нашли школу, в которой вместо туалета стоит выгребная яма

СЕГОДНЯ 16:23 2019-03-20T16:25:53+03:00

Дело в том, что в поселке Северка нет канализации

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В школе № 179 на окраине Екатеринбурга ученики вынуждены пользоваться не оборудованным туалетом, а выгребной ямой. Об этом стало известно после того, как депутаты городской думы посетили образовательное учреждение в поселке Северка, население которого составляет 2689 человек.

- Я ожидал, что у нас в каких-то школах остались выгребные ямы. Сейчас в этом убедился. В условиях XXI века – это просто неприемлемо. Депутатам нужно активнее включиться в решение этой наболевшей десятилетиями проблемы. Возможно, вопрос необходимо рассмотреть при весенней корректировке бюджета, – сказал председатель думы Игорь Володин.

Школа была построена в 1961 году и сейчас начинает постепенно разрушаться: в классах проваливается пол, в спортзале заниматься небезопасно, по фасаду идут сквозные трещины, а туалетом ученикам служит выгребная яма. Чиновники пришли к выводу, что проще построить новое здание, чем ремонтировать старое.

Позже стало известно, что ситуация с санузлами в школе связана с отсутствием канализации.

- Ученики общеобразовательной организации имеют обустроенные туалетные комнаты со всеми удобствами в здании школы, - отметили в департаменте образования. - Локальная канализация находится под зданием СОШ и раз в три дня идет ее обслуживание. Такая ситуация связана с тем, что в поселке Северка отсутствует централизованная канализация. Этот факт не влияет на обучение детей,- сообщили в пресс-службе департамента образования.

ИСТОЧНИК KP.RU