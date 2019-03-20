2019-03-20T15:24:33+03:00
Недвижимость

В Сысертском районе 13 тысяч жителей остались без электричества

Специалисты переключают потребителей на резервные источники
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Энергетики экстренно устраняют последствия аварииЭнергетики экстренно устраняют последствия аварииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители Сысертского округа из-за нарушения на высоковольтной линии электропередачи остались без электроснабжения. В результате аварии свет погас в домах 13 тысяч жителей.

Энергетики филиала ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго» незамедлительно приступили к аварийно-восстановительным работам.

- В течение 20 минут по резервным схемам электроснабжения энергетики вернули свет в дома более 4 тысяч жителей. На данный момент без электроснабжения остаются порядка 9 тысяч человек, проживающих в северной части Сысерти, а также поселка Каменка, - рассказали в в Департаменте по связям с общественностью ОАО «МРСК Урала».

Сейчас специалисты продолжают оперативные переключения по переводу нагрузки на резервные схемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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