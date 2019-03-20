В Первоуральске осудили полицейского-браконьера, застрелившего двух лосей для новогоднего стола

СЕГОДНЯ 14:02 2019-03-20T14:05:09+03:00

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В Первоуральске осудили теперь уже бывшего полицейского за незаконную охоту на лосей. На новогодний стол Андрей Подгорбунских решил поставить для гостей разнообразное мясное угощение и накануне праздника взял ружье, сел на снегоход и отправился в лес.

В Динасовском охотхозяйстве мужчина выследил самку и самца лося, после чего двумя прицельными выстрелами свалил обоих животных. Здесь же экс-сотрудник ППС разделал туши, после чего вывез мясо.

- В нарушение требований законодательства в сфере охоты и природопользования, из имеющегося при себе карабина мужчина умышленно убил двух животных. При этом он сознавал незаконность действий, а именно отсутствие соответствующего разрешения, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - В результате действий Подгорбунских причинен ущерб в размере 640 тысяч рублей.

Его подсудимым в полном объеме уже возместил. Также суд назначил бывшему полицейскому штраф в 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU