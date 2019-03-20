В центре Екатеринбурга установили первый в мире автомобиль

СЕГОДНЯ 13:40 2019-03-20T13:47:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Историческом сквере Екатеринбурга открылась уникальная выставочная площадка - «Машина времени». В течение четырех месяцев здесь будут выставлять удивительные автомобили начала ХХ века, стильные модели 1920-30-х годов, а также солидные экспонаты представительского класса из коллекции Музея УГМК.

Фото: пресс-служба УГМК

- Урал - инженерный край. И он сохранит это уникальное качество до тех пор, пока дети будут приходить в технические кружки и клубы, знакомиться с уникальными образцами техники, чтобы, влюбившись в этот мир, поступать в технические ВУЗы и приходить работать на производство, - отметил мэр Александр Высокинский. - Думаю, этот павильон станет одним из тех мест, где в сердцах маленьких горожан сможет загореться искорка интереса, которая в дальнейшем превратит талант в высокий профессионализм.

Фото: пресс-служба УГМК

В день открытия горожанам презентовали первый в мире автомобиль Benz Patent Motorwagen. Трехколесную машину, которая больше похожа на велосипед, сконструировал немецкий инженер Карл Бенц в 1886 году.

- Мы планируем менять экспозицию не реже одного раза в месяц. Каждая «припаркованная» здесь машина будет символизировать очередной период в истории автомобилестроения, шаг за шагом приближать посетителей к современности, а также к главному автомобильному событию Екатеринбурга в 2019 году - ретро-ралли «Кубок Урала», - сказал директор Музея автомобильной техники УГМК Станислав Чуркин.

Фото: пресс-служба УГМК

По достопримечательностям Екатеринбурга и его окрестностям маршрут официального этапа Кубка российской автомобильной федерации по ретро-ралли будет проложен впервые. Масштабные соревнования, для участия в которых приглашены лучшие российские гонщики и экипажи из-за рубежа, раньше проходили только в центральной России и еще не переступали границу азиатской части страны.

ИСТОЧНИК KP.RU