На стройках Екатеринбурга силовики выловили 34 нелегалов

СЕГОДНЯ 13:28 2019-03-20T14:46:46+03:00

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В Екатеринбурге на этой неделе стартовала акция «Нелегальный мигрант», которую совместными усилиями проводят сотрудники городской полиции и Росгвардии.

Силовики уже несколько дней проверяют городские стройки. В частности, они рейды провели в микрорайоне Академический. За три дня в городе задержали 34 нелегальных мигранта.

- Цель проверок – выявление и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства, а также проверка иностранных граждан на причастность к совершению преступлений и правонарушений в городе, - пояснили в УМВД по Екатеринбургу.

Всего за три дня стражи порядка проверили 377 мигрантов, возбуждено 13 уголовных дел по фактам фиктивной постановки иностранцев или лиц без гражданства на учет.

ИСТОЧНИК KP.RU