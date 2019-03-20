2019-03-20T12:12:19+03:00
Происшествия

Екатеринбуржец, чтобы не отдавать долг брату, запер его с женой в доме и поджег

Женщина погибла, а мужчина получил сильные ожоги
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: СУ СКР по Свердловской областиФото: СУ СКР по Свердловской области
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В Екатеринбурге будут судить 43-летнего мужчину, который покалечил брата и убил его жену.

Трагедия произошла из-за долга. Некоторое время назад обвиняемый занял у родственников денег, но отдавать не торопился. Когда же ему об этом напомнили, мужчина предложил свой телефон в качестве гарантии возврата долга.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Однако в этот же вечер злоумышленник, будучи пьян, решил забрать мобильник, а брата и его супругу наказать. Утром следующего дня мужчина пришел к дому на улице Самолетная, облил легковоспламеняющейся жидкостью куртку в прихожей, поджёг ее и убежал.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Фото: СУ СКР по Свердловской области

- Фигурант осознавал, что в доме находятся люди, которые во время пожара не смогут покинуть квартиру, поскольку огнём заблокирован единственный выход, а на окнах установлены металлические решётки, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области. - В результате дом и припаркованный рядом Renault выгорели. Женщина погибла от острого отравления угарным газом. Ее муж получил ожоги 30% тела.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Фото: СУ СКР по Свердловской области

- Подозреваемый задержан "по горячим следам" сотрудниками уголовного розыска полиции. - сообщил пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых.

Обвиняемый признал вину частично, пояснив, что убивать никого не хотел. За совершение преступлений ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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