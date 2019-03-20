2019-03-20T10:43:10+03:00
Общество

На Урале родители школьника заплатят 300 тысяч за бутылку, которой их сын попал в глаз подруге

Девочка перенесла три операции
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Глаз удалось спасти, но зрение на нем ухудшилось на 25 процентовГлаз удалось спасти, но зрение на нем ухудшилось на 25 процентовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В поселке Первомайский Пригородного района закончились суды по делу двух малолетних детей.

Инцидент произошел, когда, гуляя на улице, 10-летний Вова бросил в 9-летнюю Машу (имена детей изменены-прим.ред.) стеклянную бутылку.

Тара попала девочке в голову и травмировала левый глаз. «Скорая» экстренно доставила ребенка в больницу Нижнего Тагила, а позже оттуда маленькую пациентку направили в Екатеринбург.

Кроме травмы глаза у девочки диагностировали сотрясение мозга и ушибы лица Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме травмы глаза у девочки диагностировали сотрясение мозга и ушибы лицаФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

У девочки диагностировали сотрясение мозга, ушибы лица. 10 дней Маша пролежала в больнице, перенесла операцию на глазу, а потом проходила длительное лечение дома. Позже школьница еще дважды лежала в стационаре, где ей сделали еще две операции.

Глаз удалось спасти, но зрение на нем ухудшилось на 25 процентов. Родители девочки подали иск, где просили взыскать с отца и матери мальчика материальный ущерб, моральный вред и судебные расходы - всего 534 тысячи рублей.

В возбуждении уголовного дела было отказано из-за отсутствия состава преступления Фото: Алексей БУЛАТОВ

В возбуждении уголовного дела было отказано из-за отсутствия состава преступленияФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд взыскал в пользу семьи пострадавшей 303 тысячи. Это решение обе стороны обжаловали в Свердловском областном суде.

- Судебная коллегия пришла к выводу, что обстоятельства, влияющие на размер компенсации морального вреда, судом первой инстанции установлены правильно. Кроме того, Пригородный районный суд принял во внимание материальное положение ответчиков, наличие на их иждивении двух несовершеннолетних детей, в связи с чем и взыскал с ответчиков 300 тысяч, - сказали в пресс-службе облсуда. - Оснований для переоценки доказательств и изменения размера компенсации не имеется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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