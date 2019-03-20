В Екатеринбурге пройдет пикет-поминки по снесенной телебашне

СЕГОДНЯ 10:18 2019-03-20T10:20:41+03:00

Предполагается, что на акцию придет порядка 200 человек

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В Екатеринбурге состоится «поминовение» по снесенной телебашне. Соответствующее уведомление в областное Министерство безопасности направил координатор регионального общественного движения Иван Волков.

- Цель - формирование у жителей, приезжих, самых широких слоев общества понимания недопустимости безразличного отношения к облику Екатеринбурга, к сохранению его культурного, исторического и архитектурного наследия. Выдвижение требований к органам власти и застройщику так называемой Ледовой арены по защите памятников исторического района возле Царского моста. Обсуждение целесообразности возведения Ледовой арены, - говорится в документе.

Предполагается, что участниками памятного пикета станут порядка 200 человек. Акция пройдет 24 марта возле цирка с 13:00 до 14:00.

ИСТОЧНИК KP.RU