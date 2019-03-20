2019-03-20T09:56:01+03:00
Общество

В Екатеринбурге будут судить маркетолога, который дважды обокрал 90-летнего ветерана труда

Мужчина похитил у пенсионерки 80 тысяч рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Екатеринбурге поймали вора, который, прикрываясь своими друзьями обокрал 90-летнюю ветерана труда.

Вместе с двумя коллегами задержанный пришел в квартиру пенсионерки, проживающей в доме на переулке Черниговском. Мужчины представились сотрудниками маркетингового агентства по продаже медицинского оборудования и предложили пожилой женщине купить массажер.

Когда двое гостей проводили на кухне презентацию аппарата, третий зашел в гостиную и вытащил из шкафа 50 тысяч рублей. Продав оборудование, мужчины покинули квартиру. Спустя время женщина заметила пропажу денег.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Через три дня специалисты вернулись. На этот раз хозяйка оказалась менее сговорчивой. Пока коллеги злоумышленника убеждали пенсионерку в необходимости приобретения товара, мужчина украл еще 30 тысяч.

- При допросе задержанный пояснил, что был знаком с хозяйкой жилища, так как около года назад посещал пожилого клиента и знал место, где пенсионерка прятала деньги. В ходе предыдущих визитов мужчина заметил тайник ветерана, - рассказали в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - Время до суда задержанный, ранее судимый за имущественное преступление, проведет под подпиской о невыезде. При этом коллеги задержанного, не подозревали о преступных намерениях своего напарника, они проходят по делу в качестве свидетелей.

Всех, кто мог пострадать от противоправных действий данного гражданина, просят обращаться в органы внутренних дел по телефонам: (343) 356-42-15 (дежурная часть) или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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