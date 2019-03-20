На Урале бизнес-вумен и ее сын покалечили двух детей, устраивая нелегальные катания на лодке

СЕГОДНЯ 09:21 2019-03-20T09:26:36+03:00

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В Краснотурьинске будут судить предпринимательницу и ее несовершеннолетнего сына за нелегальные экскурсии на моторной лодке.

Женщина занималась прокатом и арендой товаров для отдыха, а также являлась собственником маломерного судна - Казанка 5М3. На ней бизнес-вумен и решила дополнительно подзаработать.

Свердловчанка организовала платные экскурсии по Краснотурьинскому пруду. При этом лицензию получать женщина не стала, а в качестве рулевого наняла собственного ребенка, обещая ему хороший доход.

Подросток согласился, но вместо карманных денег получил скамью подсудимых. В одно из катаний моторная лодка, которой управлял подросток, врезалась в другую. В столкновении пострадали четыре пассажира, в том числе двое маленьких детей.

- Обвиняемые не проверили перед выходом в плавание исправность судна, оснащенность спасательными средствами и средствами пожаротушения, не обеспечили нахождение пассажиров во время движения в спасательных жилетах, не оснастили лодку спасательными кругами, аптечкой, не провели инструктаж с пассажирами по правилам поведения на судне, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Одна женщина получила вывих нижней части зубов и перелом коронки, из-за чего некоторые зубы пришлось удалить. У второй взрослой пассажирки врачи диагностировали рвано-ушибленные раны теменной области головы и правой скулы.

4-летний мальчик получил ушиблено-рваные раны левой щеки и слизистой полости рта, у 3-летней девочки - ушибленная рана лба.

Наказание за незаконную перевозку людей на лодке предусматривает до шести лет лишения свободы. Бизнес-вумен также грозит еще до восьми лет колонии за вовлечение в преступление несовершеннолетнего сына.

ИСТОЧНИК KP.RU