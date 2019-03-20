Молода, на «ты» с гаджетами и любит Азию: аэропорт «Кольцово» составил портрет типичного пассажира
Международный аэропорт «Кольцово» провел анализировал свой наиболее типичного пассажира.
Чаще всего услугами воздушной гавани пользуются женщины от 25 до 34 лет, выбирающие страны Азии. Пассажирки предпочитают регистрироваться на рейс он-лайн, но при этом приезжают - обычно на такси - в аэропорт за два часа до вылета. Это время они тратят на посещение пары магазинов и перекус в кафе или ресторане.
- Согласно результатам опроса, в 2018 году внутренними рейсами пользовались в равной степени женщины и мужчины, в то время как на международных направлениях женщин-путешественниц было более чем в два раза больше, - 68% против 32%, - рассказали в пресс-службе аэропорта. - Чаще других летают пассажиры в возрасте 25-34 года. Их доля составляет 29% на внутренних линиях и 31% - на международных.
Порядка 52% туристов предпочитают путешествовать в Азию, Европе пальму первенства отдали только 26%. Еще 17% выбрали страны СНГ и Ближнего зарубежья, а 5% - Африку. На внутренних рейсах лидером стала Москва.
ИСТОЧНИК KP.RU