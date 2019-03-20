Молода, на «ты» с гаджетами и любит Азию: аэропорт «Кольцово» составил портрет типичного пассажира

СЕГОДНЯ 08:43 2019-03-20T08:45:51+03:00

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Международный аэропорт «Кольцово» провел анализировал свой наиболее типичного пассажира.

Чаще всего услугами воздушной гавани пользуются женщины от 25 до 34 лет, выбирающие страны Азии. Пассажирки предпочитают регистрироваться на рейс он-лайн, но при этом приезжают - обычно на такси - в аэропорт за два часа до вылета. Это время они тратят на посещение пары магазинов и перекус в кафе или ресторане.

- Согласно результатам опроса, в 2018 году внутренними рейсами пользовались в равной степени женщины и мужчины, в то время как на международных направлениях женщин-путешественниц было более чем в два раза больше, - 68% против 32%, - рассказали в пресс-службе аэропорта. - Чаще других летают пассажиры в возрасте 25-34 года. Их доля составляет 29% на внутренних линиях и 31% - на международных.

Порядка 52% туристов предпочитают путешествовать в Азию, Европе пальму первенства отдали только 26%. Еще 17% выбрали страны СНГ и Ближнего зарубежья, а 5% - Африку. На внутренних рейсах лидером стала Москва.

ИСТОЧНИК KP.RU