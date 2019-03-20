Под Арамилью водитель грузовика сбил женщину и скрылся

СЕГОДНЯ 08:08 2019-03-20T08:11:53+03:00

Личность погибшей пока также не установлена Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Полиция Сысерти разыскивает водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Инцидент произошел поздним вечером на дороге «Арамиль-Андреевка».

- Неизвестный водитель, предположительно грузового автомобиля «IVECO» красного цвета с полуприцепом с места происшествия скрылся. Женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте, - сообщили ОГИБДД МО МВД «Сысертский».

Параллельно устанавливается личность погибшей.

Всех, кто стал очевидцем происшествия, или в случае, если ДТП попало на видеозапись регистратора, просьба сообщить об этом по телефону в Госавтоинспекцию Сысерти по тел: 8-963-446 -00-60. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU