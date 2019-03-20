Под Арамилью водитель грузовика сбил женщину и скрылся
Полиция Сысерти разыскивает водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Инцидент произошел поздним вечером на дороге «Арамиль-Андреевка».
- Неизвестный водитель, предположительно грузового автомобиля «IVECO» красного цвета с полуприцепом с места происшествия скрылся. Женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте, - сообщили ОГИБДД МО МВД «Сысертский».
Параллельно устанавливается личность погибшей.
Всех, кто стал очевидцем происшествия, или в случае, если ДТП попало на видеозапись регистратора, просьба сообщить об этом по телефону в Госавтоинспекцию Сысерти по тел: 8-963-446 -00-60. Конфиденциальность гарантируется.
ИСТОЧНИК KP.RU