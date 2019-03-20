«На берегу пустынных волн»: ВИЗ-Правобережный станет площадкой Универсиады-2023

СЕГОДНЯ 07:52 2019-03-20T07:54:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Екатеринбург является основным претендентом на проведение летней Универсиады в 2023 году. Несмотря на то, что город-организатор станет известен только в июле, мэр Александр Высокинский уже сейчас собрал штаб по подготовке площадки для спортивного мероприятия.

В случае победы Екатеринбурга, скорее всего, объекты для Универсиады разместятся в районе ВИЗ-Правобережный.

- В ближайшие три года «городской» команде предстоит реализовать сложный комплексный проект, который включает инженерную подготовку земельного участка, застройку и благоустройство территории, запуск объектов-новостроек в эксплуатацию уже в конце 2022 года. При этом параллельно город будет активно готовится к 300-летнему юбилею и строить новую ветку метрополитена, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Уже на следующей неделе глава города ждет проект плана-графика инженерной подготовки с учетом обустройства водосборных коллекторов, системы ливневой канализации, прокладки водо-, тепло- и газопроводов. Все это предполагается завершить в этом году, чтобы в 2020-м приступить к стройке.

ИСТОЧНИК KP.RU