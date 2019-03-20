2019-03-20T07:54:29+03:00
Общество

«На берегу пустынных волн»: ВИЗ-Правобережный станет площадкой Универсиады-2023

Екатеринбург является основным претендентом на проведение международного события
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: екатеринбург.рфФото: екатеринбург.рф
Изменить размер текста:

Екатеринбург является основным претендентом на проведение летней Универсиады в 2023 году. Несмотря на то, что город-организатор станет известен только в июле, мэр Александр Высокинский уже сейчас собрал штаб по подготовке площадки для спортивного мероприятия.

В случае победы Екатеринбурга, скорее всего, объекты для Универсиады разместятся в районе ВИЗ-Правобережный.

- В ближайшие три года «городской» команде предстоит реализовать сложный комплексный проект, который включает инженерную подготовку земельного участка, застройку и благоустройство территории, запуск объектов-новостроек в эксплуатацию уже в конце 2022 года. При этом параллельно город будет активно готовится к 300-летнему юбилею и строить новую ветку метрополитена, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Уже на следующей неделе глава города ждет проект плана-графика инженерной подготовки с учетом обустройства водосборных коллекторов, системы ливневой канализации, прокладки водо-, тепло- и газопроводов. Все это предполагается завершить в этом году, чтобы в 2020-м приступить к стройке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Молода, на «ты» с гаджетами и любит Азию: аэропорт «Кольцово» составил портрет типичного пассажира
Под Арамилью водитель грузовика сбил женщину и скрылся
Прокуратура Екатеринбурга закрыла три сайта по продаже наркотиков
В Екатеринбурге сгорел садовый двухэтажный дом
В Екатеринбург с бизнес-лекциями приедут Ксения Собчак и Александр Друзь
В Екатеринбург с концертом приедет любимый тенор английской королевы Алессандро Сафина
Владельцы карт «Мир» от УБРиР теперь заправляются на «Газпромнефти» с кешбэком 10%
На улице Горького на женщину упал лед с крыши
На улице Горького на женщину упал лед с крыши
Жительнице Алапаевска грозит два года тюрьмы за торговлю опасной водкой
В Екатеринбурге за 20 миллионов проведут встречу выпускников КВН
На почте Екатеринбурга поймали студента, который заказывал и торговал наркотиками из Китая
«Куда потрачены 460 миллионов?»: депутаты Гордумы Екатеринбурга раскритиковали расходы на работу с молодежью
В Екатеринбурге пешехода насмерть придавило светофором, в который врезалась фура
Первоуралец отсудил 130 тысяч за яму, в которой погнул диски своей BMW
В Академическом микрорайоне Екатеринбурга загорелся цветочный магазин
В Екатеринбурге посадили сутенера, снабжавшего сауны и бани проститутками
Бытовые лайфхаки: дети отлично знают, как пользоваться вещами взрослых
Жуйте и стригитесь: вслед за бургерной Тимати откроет в Екатеринбурге барбершоп
На въездах в Екатеринбург появятся три новые стелы