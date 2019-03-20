Прокуратура Екатеринбурга закрыла три сайта по продаже наркотиков

СЕГОДНЯ 07:30 2019-03-20T07:30:09+03:00

В настоящее время доступ к ресурсам закрыт

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Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга в ходе мониторинга интернет-ресурсов выявила три сайта, на которых предлагалось купит наркотики. Здесь имелся каталог товаров, прейскурант цен за конкретный вид и массу наркотического средства. Вход на сайты был свободным, регистрации для этого не требовалось.

- По результатам проверки прокуратура в суд направила административные иски о признании информации запрещенной к распространению в Российской Федерации и включению сайтов в Единый реестр контента, содержащего информацию, распространение которой запрещено, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд исковые требования удовлетворил. Вступившие в законную силу решения были направлены в Роскомнадзор. В настоящее время интернет-сайты заблокированы, информация изъята из публичного доступа.

ИСТОЧНИК KP.RU