Прокуратура Екатеринбурга закрыла три сайта по продаже наркотиков
Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга в ходе мониторинга интернет-ресурсов выявила три сайта, на которых предлагалось купит наркотики. Здесь имелся каталог товаров, прейскурант цен за конкретный вид и массу наркотического средства. Вход на сайты был свободным, регистрации для этого не требовалось.
- По результатам проверки прокуратура в суд направила административные иски о признании информации запрещенной к распространению в Российской Федерации и включению сайтов в Единый реестр контента, содержащего информацию, распространение которой запрещено, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Суд исковые требования удовлетворил. Вступившие в законную силу решения были направлены в Роскомнадзор. В настоящее время интернет-сайты заблокированы, информация изъята из публичного доступа.
ИСТОЧНИК KP.RU