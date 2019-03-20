В Екатеринбурге сгорел садовый двухэтажный дом
В момент ЧП внутри были люди, в том числе несколько детей
Фото: служба спасения "Сова"
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В Екатеринбурге, в поселке Палкино на улице Южная произошел крупный пожар. Накануне вечером здесь вспыхнул двухэтажный садовый дом. За считанные минуты огонь охватил 170 квадратных метров.
Фото: служба спасения "Сова"
- К месту пожара выехали 17 человек личного состава и 6 единиц техники. До прибытия огнеборцов женщина с детьми эвакуировались самостоятельно, - сообщили в ГУ МЧС пр Свердловской области.
Фото: служба спасения "Сова"
Тушение пожара осложнялось удаленностью водоисточников, поэтому справиться с огнем полностью удалось только через шесть часов.
Фото: служба спасения "Сова"
ИСТОЧНИК KP.RU