В Екатеринбурге сгорел садовый двухэтажный дом

СЕГОДНЯ 07:09 2019-03-20T07:09:19+03:00

В момент ЧП внутри были люди, в том числе несколько детей

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В Екатеринбурге, в поселке Палкино на улице Южная произошел крупный пожар. Накануне вечером здесь вспыхнул двухэтажный садовый дом. За считанные минуты огонь охватил 170 квадратных метров.

Фото: служба спасения "Сова"

- К месту пожара выехали 17 человек личного состава и 6 единиц техники. До прибытия огнеборцов женщина с детьми эвакуировались самостоятельно, - сообщили в ГУ МЧС пр Свердловской области.

Фото: служба спасения "Сова"

Тушение пожара осложнялось удаленностью водоисточников, поэтому справиться с огнем полностью удалось только через шесть часов.

Фото: служба спасения "Сова"

ИСТОЧНИК KP.RU