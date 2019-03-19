2019-03-19T21:49:09+03:00
Общество

В Екатеринбург с бизнес-лекциями приедут Ксения Собчак и Александр Друзь

Российские знаменитости расскажут о секретах успеха на конференции АМОКОНФ
Дарья РЯБОВА
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Ксения Собчак выступает здесь уже третий раз, в 2016 году приходила на мероприятие еще беременной Фото: официальный сайт amoCRMКсения Собчак выступает здесь уже третий раз, в 2016 году приходила на мероприятие еще беременной Фото: официальный сайт amoCRM
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В пяти городах России пройдет грандиозный бизнес-тур АМОКОНФ. В рамках масштабного мероприятия, которое проходит в небезызвестном формате TED, выступят лучшие представители российского бизнеса самых разных сфер. В Екатеринбурге 29 марта с 10:00 на площадке международного выставочного центра «ЭКСПО» (ЭКСПО-бульвар, 2) выступят создатели успешных бизнес-проектов. Звезды шоу-бизнеса, бессменный ведущий игры «Что?Где?Когда?» Александр Друзь и журналист, кандидат в Президенты Российской Федерации 2018 Ксения Собчак, дадут участникам конференции дельные советы и раскроют тайны того, как добились таких высот.

- Мы поговорим о том, как постоянно развиваться и давать правильные ответы почти на все вопросы, - такими словами приглашает екатеринбуржцев Александр Друзь.

- Я уже два раза участвовала в этом замечательном мероприятии, я бы даже сказала, грандиозном шоу, на котором выступают эксперты в своей отрасли, - вспоминает Ксения Собчак. - Они делятся своим опытом и полезными кейсами с участниками конференции. В этом году на АМОКОНФ я расскажу, как научиться продвигать свой бизнес через контент, о том, как можно превратить бизнес в блог и почему так важно присутствовать в социальных сетях.

В этом году конференция соберет 45 тысяч участников, из них в Екатеринбурге на конференции побывает семь тысяч. В 2017 году АМОКОНФ вошел в книгу рекордов Гиннеса как самый большой ивент в бизнес-индустрии. Вполне возможно, что и в этом году зрителям этого мероприятия удастся стать частью истории, а также научиться основам ведения бизнеса. В этом им помогут и другие эксперты. Основатель компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, основатель 1С Борис Нуралиев, сооснователь amoCRM Михаил Токовинин, основатель банка «Точка» Борис Дьяконов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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