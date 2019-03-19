В Екатеринбург с концертом приедет любимый тенор английской королевы Алессандро Сафина

СЕГОДНЯ 20:35 2019-03-19T20:40:11+03:00

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Екатеринбург с грандиозным концертом посетит известный итальянский исполнитель Алессандро Сафина. 22 марта в 19:00 он выступит с новой программой «Follow Me To» на сцене киноконцертного зала «Космос», Дзержинского, 2. Любимец миллионов женщин, признанный в 2002 году самым красивым мужчиной мира по версии журнала «People», вновь удивит слушателей своим великолепным голосом. Ведь не зря он приглянулся не только почитателям классической музыки, но и самой королеве Великобритании. В 2001 году вместе с другими знаменитостями он спел на концерте Royal Variety Performance для Елизаветы II.

Алессандро полюбился публике, в том числе, и благодаря тому, что соединил, казалось бы, совершенно разные направления - классическую и поп-музыку, оперу и рок. Тем самым знаменитый тенор, выступавший на одной сцене с мировыми виртуозами, завоевал любовь и уважение еще большего количества меломанов. По сути, музыкант создал новые жанры - оперный рок и популярную классику. Недавно Сафина вместе с российским поп-артистом Эмином записал песню Муслима Магомаева «Синяя вечность». Трек вышел поистине сильный и трогательный. С Алессандро и невозможно иначе.

- Это потрясающая песня, - признается Алессандро Сафина. - Я старался спеть её по-своему, но так же достойно, как великий Муслим Магомаев. которого я очень люблю. Впервые я услышал песню «Синяя вечность» по радио и сразу же в нее влюбился. Позже, благодаря близкому другу, я перевел песню на свой родной - итальянский - язык и исполнил на фестивале в Баку.

Возможно, на своем выступлении в Екатеринбурге певец исполнит одну из своих новых и самых любимых песен. А чтобы узнать это, приходите на концерт уже в эту пятницу.

ИСТОЧНИК KP.RU