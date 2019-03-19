2019-03-19T16:59:45+03:00
Экономика

Владельцы карт «Мир» от УБРиР теперь заправляются на «Газпромнефти» с кешбэком 10%

Акция действует до 31 мая 2019 года включительно
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Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
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Клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) получили возможность принять участие в совместной акции платежной системы «Мир» и сети АЗС «Газпромнефть». Теперь за покупки топлива на АЗС «Газпромнефть» на сумму от 1500 рублей на карту «Мир» от УБРиР начисляется кешбэк 10%. Акция действует до 31 мая 2019 года включительно.

Для получения повышенного кешбэка необходимо скачать приложение АЗС.GO, добавить в качестве способа оплаты карту «Мир» от УБРиР и зарегистрироваться в программе лояльности платежной системы «Мир». После этого все оплаты топлива на АЗС «Газпромнефть» необходимо делать через приложение, и с каждой покупки от 1500 рублей на карту вернется 10% от потраченной суммы.

Механика платежей такова. Клиент приезжает на заправку и останавливается у свободной колонки. Затем в приложении выбирает из списка ту АЗС, на которой находится, номер колонки, наименование и объем необходимого топлива, после чего оплачивает покупку прямо в приложении. После этого остается только вставить пистолет в бак, заправить машину и вернуть пистолет на место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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